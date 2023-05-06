Demir bariyerlere çarparak kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti, araç ise hurda yığınına döndü - Son Dakika
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Demir bariyerlere çarparak kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti, araç ise hurda yığınına döndü

06.05.2023 13:11

İzmir Karşıyaka'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir bariyerlere çarptı; hurdaya dönen araçta sıkışan 30 yaşındaki Çağdaş Topkaya yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sularında İzmir Çevreyolu'nun Karşıyaka yol ayrımında gerçekleşti. İddiaya göre, Çiğli tarafından Karşıyaka istikametine seyreden Çağdaş Topkaya'nın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak Karşıyaka yol ayrımında bulunan demir bariyerlere vurarak durabildi.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Çağdaş Topkaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Topkaya'nın cansız bedeni savcı incelemesinin ardından otomobilden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından Karşıyaka yol ayrımı yaklaşık 1 saat süreyle araç trafiğine kapatıldı. Aracın kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Demir bariyerlere çarparak kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti, araç ise hurda yığınına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir bariyerlere çarparak kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti, araç ise hurda yığınına döndü - Son Dakika
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