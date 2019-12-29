İzmir'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden uçtu.

İzmir'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Kyme Antik Kent mevkisinde meydana geldi. Ç.F. idaresindeki 34 BOP 905 plakalı otomobil, ilçe merkezinden limanlar bölgesi istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kyme Köprüsü'nden uçtu. Kazayı görenler, durumu jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde sıkışan Ç.F. adlı sürücü, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilin içerisinde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Ç.F. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan, otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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