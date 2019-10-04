Son Dakika Haberleri: İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan dönüldü
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İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan dönüldü

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin sürücüsü, marketin önünde bulunan manav tezgahına daldı.

İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan dönüldü, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin sürücüsü, marketin önünde bulunan manav tezgahına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, bugün 14.00 sularında Konak ilçesinde bulunan 510 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden B.E. idaresindeki 35 GC 9974 plakalı otomobil, yolun kenarında bulunan bir marketin manav tezgahına daldı. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobil sürücüsü B.E., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken çekici yardımıyla manav tezgahına giren araç çıkarıldı. Olay sırasında manavdan alışveriş yapan birinin olmamasıyla faciadan dönüldü. Markette maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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