İzmir'de otomobil otobüs durağına çarptı
48 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:46 Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 ABM 833 plakalı otomobil, Konak Tüneli çıkışında, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.
Yaralanın olmadığı trafik kazasında araçta ve durakta hasar oluştu.
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