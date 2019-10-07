Son Dakika Haberleri: İzmir'de otomobil otobüs durağına çarptı
Son Dakika Güncel İzmir'de otomobil otobüs durağına çarptı

İzmir'de otomobil otobüs durağına çarptı

48 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı.

İzmir'de otomobil otobüs durağına çarptı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çarptı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 ABM 833 plakalı otomobil, Konak Tüneli çıkışında, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.

Yaralanın olmadığı trafik kazasında araçta ve durakta hasar oluştu.

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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