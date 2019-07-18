İzmir'de otomobil, otobüs durağına daldı: 2 yaralı
2 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde hızını alamayan bir otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına girdi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:54 Kaynak: İHA
'in Bornova
ilçesinde hızını alamayan bir otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına girdi. Durakta bulunan 2 kişi yarlandı.
Olay bugün öğlen saatlerinde Çamdibi
semti 5057 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.A. (20) idaresindeki 35 BNM 88 plakalı otomobil hızını alamadı ve yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Bu sırada durakta otobüs bekleyen Seval Y. ile Doğa A. yaralandı. Olayı gören diğer vatandaşlar durumu polise bildirirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Ege Üniversitesi
ve Bornova Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü A.A. ise Çamdibi Polis
Karakolu'na götürüldü. - İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale'de "üretici pazarı" açıyor Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı Camide uyuyakaldı, gece yarısı uyanıp ikinci kattan atlayınca hastanelik oldu Hoparlör tamir eden imam minareden düştü