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İzmir'de otomobil, otobüs durağına daldı: 2 yaralı

2 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde hızını alamayan bir otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına girdi.

İzmir'de otomobil, otobüs durağına daldı: 2 yaralı, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde hızını alamayan bir otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına girdi. Durakta bulunan 2 kişi yarlandı.

Olay bugün öğlen saatlerinde Çamdibi semti 5057 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.A. (20) idaresindeki 35 BNM 88 plakalı otomobil hızını alamadı ve yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Bu sırada durakta otobüs bekleyen Seval Y. ile Doğa A. yaralandı. Olayı gören diğer vatandaşlar durumu polise bildirirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Ege Üniversitesi ve Bornova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü A.A. ise Çamdibi Polis Karakolu'na götürüldü. - İZMİR
Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:54 Kaynak: İHA
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