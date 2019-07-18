Son Dakika Haberleri: İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı

28 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A. (20) idaresindeki 35 BNM 88 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Çamdibi Birlik Camisi önündeki otobüs durağına çarptı.
Kazada, durakta otobüs bekleyen Seval Y. ile Doğa A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi ve Bornova Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Sürücü A.A, Çamdibi Polis Karakolu'na götürüldü.
Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paslı tepsilerin, kirli duvarların bulunduğu ekmek fırını şaşkınlık yarattı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale'de "üretici pazarı" açıyor Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:20:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]