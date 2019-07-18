Son Dakika Haberleri: İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı
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İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı

4 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu iki kişi yaralandı.

İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu iki kişi yaralandı.
A.A. (20) idaresindeki 35 BNM 88 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Çamdibi Birlik Camisi önündeki otobüs durağına çarptı.
Kazada, durakta otobüs bekleyen Seval Y. ile Doğa A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi ve Bornova Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Sürücü A.A, Çamdibi Polis Merkezi'ne götürüldü.
Bu arada kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde otomobilin durağa çarpması ve kazayı görenlerin yaralılara müdahale için koşuşturmaları yer alıyor.
Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:31 Kaynak: AA
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