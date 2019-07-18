İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı

İzmir
'in Bornova
ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu iki kişi yaralandı.
A.A. (20) idaresindeki 35 BNM 88 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Çamdibi
Birlik Camisi önündeki otobüs durağına çarptı.
Kazada, durakta otobüs bekleyen Seval Y. ile Doğa A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Ege Üniversitesi
ve Bornova Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Sürücü A.A, Çamdibi Polis Merkezi'ne götürüldü.
Bu arada kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde otomobilin durağa çarpması ve kazayı görenlerin yaralılara müdahale için koşuşturmaları yer alıyor.