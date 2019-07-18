İzmir'de otomobil, otobüs durağına girdi: 2 yaralı
3 saat önce
İZMİR'in Bornova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:58 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bornova
ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Durakta bekleyen Seval Yıldız ile Doğa Ateşler yaralandı. Çamdibi
semti Yıldırım Beyazıt
Caddesi, Birlik Camisi yakınlarında meydana gelen kazada A.A. (20), yönetimindeki 35 BNM 88 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi. Bu sırada durakta bekleyen Seval Yıldız ile Doğa Ateşler, yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi
ile Bornova Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların ayaklarında kırıklar bulunduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazadan sonra sürücü A.A., gözaltına alınıp Çamdibi Polis
Karakolu'na götürüldü.
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