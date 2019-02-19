Son Dakika Haberleri: İzmir'de Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı

İzmir'de Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin, park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'de Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin, park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayraklı'dan Bornova istikametine giden aşırı hızlı olduğu ileri sürülen M.Ç.Ç'nin idaresindeki 35 GE 0399 plakalı otomobil, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Smyrna Meydanı yakınında önce park halindeki 34 RU 8438 plakalı otomobile çarptı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki 4 araca daha zarar verdikten sonra bir ağaca çarpıp durabildi.


Kazada, sürücü olay yerinden kaçarken, 35 GE 0399 plakalı otomobilde bulunan K.K. ile İ.K. yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazada hasar gören 6 araç çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.


Öte yandan polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:40 Kaynak: AA

Bornova, Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa
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