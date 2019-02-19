İzmir'de Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin, park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin, park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bayraklı'dan Bornova
istikametine giden aşırı hızlı olduğu ileri sürülen M.Ç.Ç'nin idaresindeki 35 GE 0399 plakalı otomobil, Yüzbaşı İbrahim Hakkı
Caddesi Smyrna Meydanı yakınında önce park halindeki 34 RU 8438 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki 4 araca daha zarar verdikten sonra bir ağaca çarpıp durabildi.
Kazada, sürücü olay yerinden kaçarken, 35 GE 0399 plakalı otomobilde bulunan K.K. ile İ.K. yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Ege Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazada hasar gören 6 araç çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:40 Kaynak: AA
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