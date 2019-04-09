Son Dakika Haberleri: İzmir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

46 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuh Erciyas'ın kullandığı 35 DA 2912 plakalı otomobil, Gümüldür-Menderes kara yolunun 13. kilometresinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Erciyas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazada yaralanan otomobildeki Gözde T. ise sağlık ekiplerince 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:20 Kaynak: AA

Menderes, İzmir, Güncel
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