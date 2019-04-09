İzmir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
46 dakika önce
İzmir'in Menderes ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmir
'in Menderes
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nuh Erciyas'ın kullandığı 35 DA 2912 plakalı otomobil, Gümüldür-Menderes kara yolunun 13. kilometresinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Erciyas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobildeki Gözde T. ise sağlık ekiplerince 9 Eylül
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:20 Kaynak: AA
Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm
Müge Anlı'nın Programında Araştırılan Cinayetin Detayları Yeşilçam Filmlerini Aratmadı!
Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!
YSK, AK Parti'nin 31 İlçede Sandıkların Tamamının Yeniden Sayılması Talebini Reddetti