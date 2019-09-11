Son Dakika Haberleri: İzmir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

30 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğli'den Menemen istikametine giden Mert Yiğit Aşık (18) idaresindeki 06 GZA 16 plakalı otomobil, Kırca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet Tağu'nun (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.


Altuğ'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çiğli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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