İzmir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 keçi sağ kurtuldu

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, aracın bagajında bulunan 2 keçi ise sağ olarak çıkarıldı.

OTOMOBİL SAVRULUP AĞAÇA ÇARPARAK DURDU

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yeğenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ödemiş istikametinden Tire yönüne gitmekte olan Fatih Erol idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Savrulan araç bir süre sonra yemiş ağacına çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BAGAJDAKİ 2 KEÇİ SAĞ ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücü Fatih Erol ve yolcu konumunda bulunan arkadaşı Niyazi Özsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler bulundukları yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, aracın bagaj kısmında bulunan 2 keçi de ekiplerce bulundukları yerden sağ olarak çıkarıldı.

HAYVAN PAZARINDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Öte yandan, iki arkadaşın Ödemiş Hayvan Pazarı'na gittikleri ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ileri sürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.