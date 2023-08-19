İzmir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 keçi sağ kurtuldu - Son Dakika

İzmir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 keçi sağ kurtuldu

Son Güncelleme: 19.08.2023 12:47

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole uçtu ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada aracın bagajında bulunan 2 keçi ise sağ olarak kurtuldu.

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, aracın bagajında bulunan 2 keçi ise sağ olarak çıkarıldı.

OTOMOBİL SAVRULUP AĞAÇA ÇARPARAK DURDU

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yeğenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ödemiş istikametinden Tire yönüne gitmekte olan Fatih Erol idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Savrulan araç bir süre sonra yemiş ağacına çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, bagajdaki 2 can sağ kurtuldu

BAGAJDAKİ 2 KEÇİ SAĞ ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücü Fatih Erol ve yolcu konumunda bulunan arkadaşı Niyazi Özsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler bulundukları yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, aracın bagaj kısmında bulunan 2 keçi de ekiplerce bulundukları yerden sağ olarak çıkarıldı.

İzmir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, bagajdaki 2 can sağ kurtuldu

HAYVAN PAZARINDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Öte yandan, iki arkadaşın Ödemiş Hayvan Pazarı'na gittikleri ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ileri sürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, bagajdaki 2 can sağ kurtuldu
İzmir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, bagajdaki 2 can sağ kurtuldu
Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 keçi sağ kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 keçi sağ kurtuldu - Son Dakika
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