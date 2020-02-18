İzmir'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'de otomobil takla attı: 2 yaralı

7 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak tramvay yoluna girip ters döndü.

İzmir'de otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak tramvay yoluna girip ters döndü. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Günay Aydoğan(51) yönetimindeki 41 H 2872 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada,  henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak tramvay yoluna girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle sürücü Aydoğan ile yolcu konumunda bulunan Sedat Özdemir otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, yaralıları kurtarmak için müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aydoğan ile Özdemir otomobilden çıkartıldı. Ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan, kaza nedeniyle Fahrettin Altay ile Halkapınar arasında sefer yapan tramvay hattında yaklaşık 1 saat geçikme yaşandı. Otomobilin tramvay hattından kaldırılmasının ardından tramvay seferi normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İzmir
Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:25 Kaynak: DHA
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