Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama - Son Dakika
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Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama

25.05.2022 14:26

İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince otomobilde yapılan aramada, plastik bidonlarda 60 litre sahte etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince otomobilde yapılan aramada, plastik bidonlarda 60 litre sahte etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde, otomobilde sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve takibin ardından durdurulan otomobildeki aramada; plastik bidonlarda 60 litre sahte etil alkol, 240 fotokopi TAPDK bandrolü, 100 içki şişesi kapağı, 180 sahte içki şişesi kapüşonu ve 1,5 litre sahte açık içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.T.E. ve B.T., gözaltına alındı. A.T.E., emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.T. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama
Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama
Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama
Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama
Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama
Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama
Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama
Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama
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Kaynak: DHA

Polis, İzmir, Alkol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde 60 litre sahte etil alkole 1 tutuklama - Son Dakika
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