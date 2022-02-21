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İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

21.02.2022 19:17
İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 4 gün hafif ticari araçla seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ramis Kurt'un (32) katil zanlısı olarak yakalanıp adliyeye sevk 1 kişi tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 4 gün hafif ticari araçla seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ramis Kurt'un (32) katil zanlısı olarak yakalanıp adliyeye sevk 1 kişi tutuklandı. Cinayetin alacak meselesinden çıkan tartışma nedeniyle işlendiği ileri sürüldü.

Olay, 16 Şubat saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649 sokakta meydana geldi. Ramis Kurt yönetimindeki 17 EU 666 plakalı hafif ticari araca iddiaya göre seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden bir otomobille kaçtı. Göğsüne mermi isabet eden Kurt ise bir süre sonra aynı sokakta aracını güçlükle durdurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kurt, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün şüphelinin M.İ.F. olduğu belirlenip, yakalandı. M.İ.F., polisteki ifadesinde Kurt'u kendisine olan borcunu ödemediği için öldürdüğünü ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen M.İ.F. tutuklandı.


İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de otomobilde silahlı saldırıdaki cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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