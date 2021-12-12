Üye Girişi
İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

12.12.2021 22:01
İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Kınık ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir aracın içerisinden bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ele geçirildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir aracın içerisinden bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' yapan şahıslara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan Tofaş marka bir araç içerisinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesinin yanı sıra uyuşturucu madde içme düzenekleri ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ele geçirildi.

Öte yandan, araç içerisinde bulunan Ö.T. ve İ.C.A., isimli şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - İZMİR

İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kınık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz 19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi 17:55 Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke 17:22 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar 16:11 Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı 14:53 Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni 14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek 09:33 Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
22:01 Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı
21:40 Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler
21:29 Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı
21:00 Beşiktaş galibiyet hasretine Kayserispor karşısında son verdi
20:44 Doktorlar 4 gün boyunca iş bırakma eylemi yapacak
20:07 Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti! Serkan Kıyak intihar etti
20:03 Ekrem İmamoğlu, vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu Halk Ekmek'in maliyetini paylaştı
19:59 Beşiktaş tribünlerinde alkış tufanı koparan an!
19:29 Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüsten182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi
19:28 Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı!
Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı         
22:01
Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket         
18:42
"Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! "Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı!         
17:35
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama         
20:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 22:08:48. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement