Son Dakika Haberleri: İzmir'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

İzmir'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki bir otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki bir otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi 96. Sokak'ta meydana gelen olayda, Fehmi Arman'ın kullandığı 35 DE 226 plakalı araca, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı.

Tabancadan çıkan kurşunun otomobilin arka kapısına isabet etmesi ve delmesi sonucu arka koltukta oturan Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenilen Elnura Turmanbetova (29) yaralandı.

Turmanbetova, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:31 Kaynak: AA

Göztepe Mahallesi, Konak, İzmir, Güncel
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