İzmir'de Otomobile Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki bir otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir
'in Konak
ilçesinde seyir halindeki bir otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi
96. Sokak'ta meydana gelen olayda, Fehmi Arman'ın kullandığı 35 DE 226 plakalı araca, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı.
Tabancadan çıkan kurşunun otomobilin arka kapısına isabet etmesi ve delmesi sonucu arka koltukta oturan Kırgızistan
uyruklu olduğu öğrenilen Elnura Turmanbetova (29) yaralandı.
Turmanbetova, Ege Üniversitesi
Hastanesinde tedavi altına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:31 Kaynak: AA
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