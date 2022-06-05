İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
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İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

05.06.2022 02:31
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

İZMİR'in Konak ilçesinde, hareket halindeki otomobile uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, hareket halindeki otomobile uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda, Metin Arslan hayatını kaybederken Mehmet Ali Oğuz ise ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Göztepe'den Konak yönüne seyir halinde olan Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz'un içerisinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, başka bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Arslan ve Oğuz ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Arslan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin Arslan hayatını kaybederken, Mehmet Ali Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.  Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen 61 YA 811 plakalı araç içerisindeki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
YORUMLAR
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İzmir'de bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı: 2 kişi ağır yaralı İzmir'de bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı: 2 kişi ağır yaralı Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı Bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı, 2 kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE OTOMOBİLE UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRI: 1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
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