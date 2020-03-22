İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika

İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü

46 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi, yolun karşısına geçmek isterken yere düştü.

İzmir'de otomobilin altında kalan 2 kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi, yolun karşısına geçmek isterken yere düştü. O esnada yoldan geçmekte olan otomobilin altında kalan şahıslardan birisi olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Bostanlı Pazar Yeri yakınında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen, İlhami K., ve arkadaşı Harun A., pazar yerinin yakınında yolun karşısına geçmek istedi. O esnada dengesini kaybeden ikili yere düştü. Bu sırada, Bostanlı yönünden Karşıyaka Çarşı istikametine gitmekte olan Levent A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, İlhami K. ile arkadaşı Harun A.'nın üssünden geçti. Durumu gören vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İlhami K. ve Harun A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Harun A., kaza yerinde can verdi. İlhami K., ise ambulansa alınarak çevredeki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İlhami K., ise yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kaza sonrası yaşamlarını yitiren ikilinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Levent A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:32 Kaynak: İHA

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