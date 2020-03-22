İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü - Son Dakika

Harun A'nın olay yerinde, İlhami K'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda Mavişehir 'den Karşıyaka istikametine giden L.A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, Bostanlı Pazar Yeri'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami K. ile Harun A'ya çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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