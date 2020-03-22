İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü - Son Dakika
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İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

11 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda Mavişehir'den Karşıyaka istikametine giden L.A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, Bostanlı Pazar Yeri'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami K. ile Harun A'ya çarptı.

Harun A'nın kaza yerinde, İlhami K'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sürücü L.A, gözaltına alındı.

Bu arada, kaza bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kazada hayatını kaybeden İlhami K. ile Harun A.'nın yolun karşısına geçmeye çalışırken yola düştükleri, otomobilin de bu 2 kişiye çarptığı görülüyor.

Mavişehir, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:18 Kaynak: AA

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