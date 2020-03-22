İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü - Son Dakika

Görüntülerde, kazada hayatını kaybeden İlhami K. ile Harun A.'nın yolun karşısına geçmeye çalışırken yola düştükleri, otomobilin de bu 2 kişiye çarptığı görülüyor.

Bu arada, kaza bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda Mavişehir 'den Karşıyaka istikametine giden L.A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, Bostanlı Pazar Yeri'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İlhami K. ile Harun A'ya çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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