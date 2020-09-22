İzmir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı.

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı. Kaza sonrası savrulan şahıs ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeşillik Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali C idaresindeki 07 BLH 28 plakalı Renault marka otomobil, iddiaya göre, Gaziemir istikametinden Karabağlar yönüne seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz U'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cengiz U., savrularak yere düşerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve polisse bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Cengiz U., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sürücü Ali C., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olay yerine çağırılan çekici vasıtası ile otomobil bulunduğu noktadan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Karabağlar, Otomobil, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 23:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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