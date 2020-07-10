İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada hafif ticari aracını yol kenarına park ederek yolun karşısına geçmeye çalışan Kubilay Gürler'e (54), Önder B. idaresindeki (21) 27 AB 205 plakalı otomobil çarptı.

Gürler'e çarpan otomobil, yol kenarındaki başka bir otomobil ve ATV'ye de çarparak durabildi. Ağır yaralanan Gürler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan çevredeki bir iş yeri kamerası, Gürler'in aracını park ettiği anları ve kazayı gören vatandaşların tepkisini kaydetti.