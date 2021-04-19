Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Görüntülerde sollama yapan Erhan Ç'nin kullandığı otomobilin kontrolsüz şekilde şerit değiştiren motosiklete çarpması ve Akyol'un yola savrulması yer alıyor.

Öte yandan kaza anı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Akyol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Erhan Ç'nin ifadesine başvuruldu.

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü

Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz

Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti