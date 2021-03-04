İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fehmi K. yönetimindeki 09 KT 406 plakalı otomobil, yeni sanayi sitesi yakınlarında, Mustafa Coşkun (88) idaresindeki 35 ABU 662 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Coşkun, ağır yaralandı. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Fehmi K. gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun sağından ilerleyen motosikletin sol şeride doğru geçmek istediği, bu sırada arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.
Kaynak: AA
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