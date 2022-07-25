İzmir'de otomobilin çarptığı nine ve torunu öldü - Son Dakika
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İzmir'de otomobilin çarptığı nine ve torunu öldü

25.07.2022 13:35
İzmir'de otomobilin çarptığı nine ve torunu öldü

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin çarptığı 55 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin çarptığı 55 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, F.C. idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tire-İzmir kara yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür ve torunu Buse Ada Yür'e çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sevinç Yür ve torununun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobilin çarptığı nine ve torunu öldü - Son Dakika

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