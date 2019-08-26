Son Dakika Haberleri: İzmir'de otomobilin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın öldü
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İzmir'de otomobilin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın öldü

22 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

İzmir'de otomobilin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın öldü, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden F.S. (45) yönetimindeki 35 AGP 665 plakalı otomobil, Mavişehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan vatandaşı Mekhribon Saidova'ya (36) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Şok geçiren sürücü, sağlık ekiplerince götürüldüğü Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalenin ardından gözaltına alındı.

Saidova'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

Özbekistan, Çiğli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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