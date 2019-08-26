İzmir'de otomobilin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın öldü

Saidova'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şok geçiren sürücü, sağlık ekiplerince götürüldüğü Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalenin ardından gözaltına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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