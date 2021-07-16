Son dakika haber... Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yan yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.E. (29) idaresindeki 35 AYL 270 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rusya uyruklu Svetlana Akın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akın metrelerce sürüklenirken, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Akın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Svetlana Akın'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü A.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR