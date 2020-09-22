İzmir'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Sürücü Cirit ise polis ekibince gözaltına alındı.

Yaralı Uçaner, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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