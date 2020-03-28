İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti
6 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya çocuk yaşamını yitirdi.
İzmir'in Buca ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya çocuk yaşamını yitirdi.
Buca'dan Gaziemir istikametine giden S.Ş. idaresindeki 34 AAG 137 plakalı otomobil, İzmir Çevre yolundaki 6. Sanayi Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Yusufcan Pelin'e çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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