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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

13.09.2021 08:07
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi üzeri Karabağlar Belediyesi yakınlarında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiye, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karabağlar Belediyesi, Karabağlar, Otomobil, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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