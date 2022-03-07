İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

07.03.2022 18:51
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Bergama ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kişi hayatını kaybetti.

Bergama ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, C.G. idaresindeki 35 VPA 43 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bayatlı Sitesi önünde, yolun karşısına geçmek isteyen Hülya Börcek'e (59) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Börcek, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Sürücü C.G. gözaltına alındı.

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

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Bahçelievler Mahallesi, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika


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