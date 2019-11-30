İzmir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Polis ekipleri, otomobil ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Çavuşoğlu'nun, Menemen Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çanakkale asfaltı üzerinde yol kenarından Menemen yönüne doğru yürüyen 28 yaşındaki Ozan Çavuşoğlu'na plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor

Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı