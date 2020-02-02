İzmir'de otomobilinde ölü bulunan kişinin kuzeni gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de otomobilinde ölü bulunan kişinin kuzeni gözaltına alındı

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde dün otomobilinde ölü bulunan kişinin kuzeni gözaltına alındı.

İzmir'de otomobilinde ölü bulunan kişinin kuzeni gözaltına alındı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde dün otomobilinde ölü bulunan kişinin kuzeni gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayete ilişkin soruşturma kapsamında sırtından silahla vurularak öldürülen Olgun Ö'nün (36) amcasının oğlu U.C.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlının Tire İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Karateke Mahallesi'nde dün akşam kapıları açık olan 35 ZD 655 plakalı otomobili gören temizlik işçileri, araçta erkek cesedi bulmuştu. Cesedin hayvancılık yapan Olgun Ö'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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