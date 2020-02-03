İzmir'de, otomobilinde sırtından vurularak öldürülen kişinin kuzeni tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de, otomobilinde sırtından vurularak öldürülen kişinin kuzeni tutuklandı

15 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilinde öldürülen kişinin kuzeni cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

İzmir'de, otomobilinde sırtından vurularak öldürülen kişinin kuzeni tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilinde öldürülen kişinin kuzeni cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Olgun Ö'nün (36) sırtından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin amcasının oğlu U.C.Ö'yü gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

U.C.Ö'nün ifadesinde, Olgun Ö. ile kendisinden para istemesi üzerine tartıştığını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Olgun Ö'ye ait kurusıkıdan bozma tabanca ile cinayeti işlediğini, olayın ardından tabancayı ormanlık alana attığını söylediği öğrenildi.

Ekipler, zanlının ormanlık landa yer göstermesi sonucu tabancayı buldu.

U.C.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay

Karateke Mahallesi'nde pazar günü kapıları açık 35 ZD 655 plakalı otomobilde erkek cesedi gören temizlik işçileri, güvenlik güçlerine haber vermişti.

Cesedin hayvancılık yapan Olgun Ö'ye ait olduğu ve telefonda son olarak kuzeni ile tartıştığının tespit edilmesi üzerine U.C.Ö. gözaltına alınmıştı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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