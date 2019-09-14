Son Dakika Haberleri: İzmir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağı koptu
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İzmir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağı koptu

1 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bir ayağı bileğinden koptu.

İzmir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağı koptu, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bir ayağı bileğinden koptu.

Alınan bilgiye göre, Birol K. idaresindeki motosiklet, Çiğli ilçesi Eski Havaalanı Caddesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Birol K.'nin ayağı bileğinden koptu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiğli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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