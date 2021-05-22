İzmir'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş'ten Kiraz yönüne giden M.K yönetimindeki 35 ALE 936 plakalı otomobil ile Gereli Mahallesinden yola çıkan Mehmetcan Devecioğlu yönetimimdeki 35 ZHJ 32 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Devecioğlu, yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine daha sonra da Ege Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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