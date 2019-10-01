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İzmir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü

57 dakika önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Yaşar Eryılmaz (48) yaşamını yitirdi.

İzmir'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Yaşar Eryılmaz (48) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Tire- Ödemiş yolunun Gökçen mevkisinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yola çıkan, salça fabrikasında işçi, evli ve 2 çocuk babası Yaşar Eryılmaz yönetimindeki 35 YHB 92 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 35 AFB 840 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eryılmaz'ı, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşar Eryılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kaza sonrası kaçan diğer otomobilin sürücüsünü arıyor.


Yaşar Eryılmaz, Ödemiş, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:58 Kaynak: DHA
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