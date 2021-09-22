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İzmir'de Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri - Son Dakika

İzmir'de Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri

22.09.2021 17:20
İzmir'de Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 22 Eylül Otomobilsiz Kent Gününde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 22 Eylül Otomobilsiz Kent Gününde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Otomobilsiz ve İnsan için Kentler Söyleşisinde konuşan Soyer, "Şehirleri, insanların içinde huzurlu yaşayacağı alanlar olarak tasarlamak gerekiyor. Dünya'nın ilk Cittaslow Metropolü olma yolundaki İzmir'in içinde keyifle yürünebilen bir kent olması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak 22 Eylül Otomobilsiz Kent Gününde 30 ilçede toplam 7 bin 522 metrelik yolu trafiğe kapatarak yaya ve bisikletlilerin kullanımına açtı.

Gün boyu trafiğe kapalı Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda da her yaştan İzmirlinin ilgi gösterdiği sanat, kültür ve spor etkinlikleri düzenlendi.

İzmir'de Otomobilsiz Kent Günü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı yürüyüşle başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ve kortej eşliğinde Kültürpak'tan Gazi Osman Paşa Bulvarı'na yürüyen Başkan Tunç Soyer'e; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, belediye bürokratları ve İzmirliler eşlik etti. Başkan Soyer, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda İZELMAN Anaokulları Gürçeşme Şubesi öğrencilerinin 'Taytay Yarışı'nı başlattı.

Motorlu aracın alternatifi var

Otomobilsiz Kent Gününde, BİSİM bünyesindeki tüm bisikletlerin İzmirliler tarafından ücretsiz kullanılabildiğini de belirten Başkan Tunç Soyer, "Otomobilsiz Kent Günü vesilesiyle cadde ve sokaklarda otomobiller olmadan da gidilmek istenen yere ulaşılabileceğini; yaya ve bisiklet kullanımının, motorlu araçların alternatifi olduğunu anlatmak istiyoruz. Sokaklarımızın tüm İzmirliler tarafından daha fazla sahiplenilmesini hedefliyoruz. Ulaşım ve trafik yükü, şehirlerimizin en temel sorunlarının başında geliyor. Pandemi sürecini yaşadıktan sonra bu yükün, gün geçtikçe daha da arttığını tecrübe ediyoruz. İzmir'de de trafik yükü çok fazla; ancak ne kadar yeni yol açarsak açalım otomobil kullanımı azalmadığı ve toplu ulaşım tercih edilmediği sürece taşıma kapasitesini aşmamak mümkün değil" diye konuştu.

Köklü çözümler üretiyoruz

Pandemi döneminde özel araç kullanımı ile artan trafik yükünü azaltmak için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Raylı sistemleri güçlendirerek, buna entegre ettiğimiz bisiklet ve yaya ulaşımı ağları oluşturarak köklü çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Buca Metrosu ve yüzde 80 oranında tamamladığımız Narlıdere Metrosu projelerini pandemi ve ekonomik krize rağmen tüm hızıyla uyguluyoruz. Çiğli Tramvayı inşaatımız sürüyor. KarabağlarGaziemir, Otogar–Kemalpaşa metrolarını hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 500 yeni otobüs alma sözü vermiştik. Bunun 451'ini, sadece 2,5 yılda satın aldık. Uğur Mumcu ile Fethi Sekin feribotlarını İZDENİZ filosuna dahil ettik."

"Yavaşlarsak doğamıza döneriz"

Konuşmasında yürümenin önemine de değinen Soyer, "Doğanın bir parçasıyız ve bunu gözden kaçırıyoruz. Böyle olduğu için de kendimize yabancılaşıyor ve mutsuzlaşıyoruz. Şehirlerimizde, ne kadar doğanın ritmiyle uyumlu bir yaşam sürebilirsek mutluluğa da o kadar yaklaşacağız. Bu nedenle dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olma yolunda İzmir'in içinde keyifle yürünebilen bir kent olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehirleri, insanların içinde huzurlu yaşayacağı alanlar olarak tasarlamak gerekiyor. Cittaslow Metropol bunun enstrümanlarından biri olacak. Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürülebilir ulaşım hedeflerimize önemli katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Soyer'e teşekkür

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Başkan Soyer'e teşekkür ederek sözlerine başladı. Hidalgo, "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik projesinde İzmir önde gelen kentlerden biri. Vatandaşların katılımından bu konuyu önemsediklerini görüyoruz. En önemli nokta burada davranışın harekete geçmesi. Burada özellikle kurumların, belediyelerin büyük görevleri var. Altyapı, ulaşım yatırımları harekete geçmede büyük önem arz ediyor. Davranışlar değiştiği zaman aslında hareketliliğe de fayda sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan AB Türkiye Delegasyonu'ndan Göktuğ Kara, önümüzdeki 10 yıl içinde bisiklet ve yaya kullanımının artacağına değinerek, toplu taşımadaki yüzde 5'lik düşüşün kentteki araç trafiğinde yüzde 10'luk bir artışa neden olduğuna dikkat çekti.

Cittaslow Metropol İzmir Projesi Koordinatörü Bülent Köstem, İzmir'de mahallelerde hareketlilik ve yürünebilirlik ilkesini uygulayarak, örnek bir model oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğretim görevlisi Prof. Dr. Erdem Erten ise kentsel hareketliliğin sağlanması için kent sağlığının öncelik olarak belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. - İZMİR

İzmir'de Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri
İzmir'de Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri
İzmir'de Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri
İzmir'de Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri

Tunç Soyer, Türkiye, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri - Son Dakika


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