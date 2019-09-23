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İzmir'de otomobilsiz sokaklar etkinliği

59 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği ve bu sene ilk defa Avrupa'da 22 Eylül tarihinde aynı gün kutlanan "Otomobilsiz Kent Günü" ve "Açık Sokaklar Günü" etkinlikleri İzmir'de de gerçekleştirildi.

İzmir'de otomobilsiz sokaklar etkinliği, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği ve bu sene ilk defa Avrupa'da 22 Eylül tarihinde aynı gün kutlanan "Otomobilsiz Kent Günü" ve "Açık Sokaklar Günü" etkinlikleri İzmir'de de gerçekleştirildi.


İzmir'de "Otomobilsiz Kent Günü" ve "Açık Sokaklar Günü" etkinlikleri nedeniyle Cumhuriyet Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Etkinlikler çerçevesinde, Cumhuriyet Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı'nın kesiştiği alana; spor oyunları alanı, bisiklet sergi alanı, çocuk atölyeleri alanı, yaya ve bisiklet platformu, smothie bike, bahçe oyunları alanı ve atölyeler açıldı. Alana kurulan sahnede ise zumba, ritm gösterileri ve çocuklara yönelik dans etkinlikleri gerçekleştirilirken, engelli bireylerin de katılabileceği çeşitli etkinlikler düzenlendi.


En çok çocuklar eğlendi


İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Açık Sokaklar Günü" kapsamındaki etkinliklerden en çok çocuklar keyif aldı. Genç katılımcı Kerem Nurhan, "Burada bizim için çok şey var, langırt oynuyoruz, bisiklet sürüyoruz. Çok eğleniyoruz. Bu güzel etkinlik için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.


Etkinlik alanına küçük çocuğuyla gelen Elisabeth Garnero da, "Özellikle çocuklar için gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Geçen sene de benzer bir etkinliğe katılmıştık. Çocuğum için bu tarz etkinlikleri çok önemsiyorum. Hem topluma bir mesaj bırakmak gerekli hem de çocuklar için oldukça eğlenceli bir etkinlik" diye konuştu.


Otomobilsiz bir kent dileği olduğunu belirten katılımcı Latife Erokay, "Keşke böyle günler daha fazla yaşanabilse. Trafiğin rahatlatılması, insanların toplu taşımaya özendirilmesi gerekiyor. O zaman yollar çok daha farklı olacak. Bugün de çok güzel bir etkinlik olmuş, özellikle çocuklar çok eğleniyor" şeklinde konuştu.


Otomobilsiz Kent Gününde sokakların motorlu araçlar olmadan nasıl kullanıldığının hatırlatılması, toplu ulaşımın, yaya ulaşımının ve bisiklet kullanımının özendirilmesi, sokakların sahiplendirilmesi, hava ve ses kirliliğinin kontrolü, ölçümü ve ölçümlerin karşılaştırılması gibi kazanımların elde edilmesi bekleniyor. - İZMİR

Avrupa, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
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