İzmir'de Otopark Alanında Göçük
40 dakika önce
İzmir Halkapınar'da Atatürk Stadı'nın yanındaki alanda göçük meydana geldi.
İzmir Halkapınar
'da Atatürk
Stadı'nın yanındaki alanda göçük meydana geldi. Duvar altında kaldığı öğrenilen iki güvenlik görevlisi için arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Halkapınar'da metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması amacıyla yaptırdığı yer altı parkında bu sabaha karşı göçük meydana geldi. Olayda iki güvenlik görevlisinin duvar altında kaldığı öğrenildi. Olayın ardından emniyet çevre güvenliğini alırken, AKS kurtarma ekipleri ile 112 sağlık görevlileri olay yerine geldi. Göçük alanında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Arama çalışmalarında köpeklerin de kullanıldığı bildirildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:01 Kaynak: İHA
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