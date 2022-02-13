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Otoparkta görevli belediye çalışanı bıçakla yaralandı - Son Dakika

Otoparkta görevli belediye çalışanı bıçakla yaralandı

13.02.2022 18:21

İzmir'in Konak ilçesinde otoparkta görevli belediye çalışanı, tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçakla yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde otoparkta görevli belediye çalışanı, tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçakla yaralandı.

Sümer Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN AŞ tarafından işletilen otoparkta görev yapan Mustafa Kaya ile M.Ö. (52) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.Ö, yanındaki bıçakla Kaya'yı göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Otoparkta görevli belediye çalışanı bıçakla yaralandı
Otoparkta görevli belediye çalışanı bıçakla yaralandı
Otoparkta görevli belediye çalışanı bıçakla yaralandı

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Sümer Mahallesi, Mustafa Kaya, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otoparkta görevli belediye çalışanı bıçakla yaralandı - Son Dakika


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