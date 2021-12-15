Otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Öte yandan yayanın otoyolda ve tünellerde yürüdüğü, Karayolları ekiplerinin uyarılarına rağmen yoldan ayrılmadığı öne sürüldü.

Olay yerine gelen ekipler, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpmanın etkisiyle yaya yola savruldu, sürücü durumu 112 Acil Servis ekipleri ve polise bildirdi.

Karşıyaka 'dan Bayraklı istikametine giden E.B. (23) idaresindeki 35 GF 627 plakalı hafif ticari araç, İzmir çevre yolu Bayraklı tünelleri çıkışında kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.

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