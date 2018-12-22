Son Dakika Haberleri: İzmir'de Otoyolda Sis Etkili Oldu

İzmir'de Otoyolda Sis Etkili Oldu

3 saat önce

İzmir'de, otoyolda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir'de, otoyolda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir- Aydın Otoyolu'nda bu sabahtan itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin oldukça azaldığı sisli havada sürücüler yavaş giderek, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı. İzmir gişelerinden Selçuk ilçe girişine kadar her iki yönde etkili olan sis nedeniyle bazı sürücüler yol kenarlarındaki mola yerlerine ya da araç park alanlarına yanaşıp, sisin etkisini yitirmesini bekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:04 Kaynak: DHA

Aydın, İzmir, Güncel
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