İzmir'de Otoyolda Sis Etkili Oldu
3 saat önce
İZMİR'de, otoyolda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
İZMİR'de, otoyolda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
İzmir- Aydın
Otoyolu'nda sabahtan beri etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü sisli havada, sürücüler düşük hızda seyretti, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı.
İzmir gişelerinden Selçuk
ilçe girişine kadar her iki yönde etkili olan sis nedeniyle bazı sürücüler yol kenarlarındaki mola yerlerine ya da araç park alanlarına yanaşıp, sisin etkisini yitirmesini bekledi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:10 Kaynak: DHA
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