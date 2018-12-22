Son Dakika Haberleri: İzmir'de Otoyolda Sis Etkili Oldu

İzmir'de Otoyolda Sis Etkili Oldu

1 saat önce

İZMİR'de, otoyolda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir'de Otoyolda Sis Etkili Oldu, System.String[]
İZMİR'de, otoyolda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir- Aydın Otoyolu'nda sabahtan beri etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü sisli havada, sürücüler düşük hızda seyretti, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadı.

İzmir gişelerinden Selçuk ilçe girişine kadar her iki yönde etkili olan sis nedeniyle bazı sürücüler yol kenarlarındaki mola yerlerine ya da araç park alanlarına yanaşıp, sisin etkisini yitirmesini bekledi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:12 Kaynak: DHA

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