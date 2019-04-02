Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Otoyoldaki Kazada 2 Kişi Yaralandı

İzmir'de, Otoyoldaki Kazada 2 Kişi Yaralandı

1 saat önce

İZMİR'de, aynı yöne giden minibüs ve otomobil, çarpışarak yol kenarındaki yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

İzmir'de, Otoyoldaki Kazada 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
İZMİR'de, aynı yöne giden minibüs ve otomobil, çarpışarak yol kenarındaki yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında, İzmir- Çeşme Otoyolu Seferihisar Kavşağı yakınlarında meydana gedi. Her ikisi de Çeşme yönüne giden bir otomobil ve minibüs, çarpışarak sürücülerinin kontrolünden çıktı. Savrulmaya başlayan iki araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak, yaklaşık 5 metrelik şarampoldeki ağaçların arasına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AKS, sağlık ve otoyol polisi ekipleri sevk edildi. AKS ekiplerinin çalışmasıyla düştükleri yerden çıkarılan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Her iki araçta da sürücüler haricinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:59 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İzmir, Güncel
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