İzmir'de Oy Sayımı Başladı
1 saat önce
31 MART yerel seçimlerinde oy verme işleminin batı illerinde saat 17.00'de sona ermesinin ardından, İzmir'de sandıklar açıldı ve oy sayımı başladı.
31 MART yerel seçimlerinde oy verme işleminin batı illerinde saat 17.00'de sona ermesinin ardından, İzmir
'de sandıklar açıldı ve oy sayımı başladı. Konak
'taki İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'ndeki 1001 ve 1230 numaralı sandıklarda görevlilerin oy sayımı heyecanla takip edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:29 Kaynak: DHA
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