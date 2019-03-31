Son Dakika Haberleri: İzmir'de Oy Sayımına Tepki

İzmir'de Oy Sayımına Tepki

28 dakika önce

İZMİR Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1332 nolu sandıktaki oy sayımına itiraz edildi.

İzmir'de Oy Sayımına Tepki, System.String[]
İZMİR Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1332 nolu sandıktaki oy sayımına itiraz edildi. Öncelikle zarfların sayılması, daha sonra hepsinin açıldıktan sonra okunması gerektiğini söyleyen müşahitler, sayım yapılmadan teker teker açılarak yapılan işleme tepki gösterdi.

İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin ardından oy pusulaları açılmaya başlandı. Okuldaki 1332 No'lu sandıkta, zarfların sayılmadan oy pusulalarının teker teker açılmasına itiraz geldi. Oy sayımını izleyen müşahitler, önce toplam zarf sayısının tespit edilmesi, daha sonra tümünün açılarak eşleştirilmesi gerektiğini ileri sürdü. O sırada okulda bulunan Konak İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gülay Pekcan da oy sayımına itiraz ederek sayımın sağlıksız olduğunu söyledi. Gelen tepkiler üzerine tüm zarflar açılarak sayıma yeniden başlandı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:29 Kaynak: DHA

Salih İşgören, Anadolu Lisesi, İzmir, Güncel
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