İzmir'de Oylar Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı
1 saat önce
İzmir'de Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılan oylar, sandık başında yapılan sayımların ardından ilçe seçim kurullarına getiriliyor.
İzmir
'de Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılan oylar, sandık başında yapılan sayımların ardından ilçe seçim kurullarına getiriliyor.
Yurt genelinde oy verme işleminin sona ermesinin ardından İzmir'de sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Sandık başındaki sayımın ardından mühürlü çuvallara konan oy pusulaları ve tutanaklar sandık başkanları ve 1 üye tarafından ilçe seçim kurullarına getiriliyor. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: İHA
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